Bekreftet: Elden Ring: NightReign er ikke et live service-spill

Elden Ring: NightReign ble avslørt under Game Awards, og det er ganske tydelig fra traileren at co-op er et ganske insisterende fokus. Men betyr det at spillet er et slags live service-spill fra FromSoftware? Nei, det virker ikke slik.

IGN har eksklusivt spilt spillet i noen timer allerede og hatt muligheten til å snakke med representanter fra teamet bak spillet. De skriver i sin lengre forhåndsvisning at dette ikke er et live service-spill - det er ikke noe battle pass, og heller ingen mikrotransaksjoner. Og det kan spilles offline helt av seg selv :

"Det må sies at Elden Ring Nightreign ikke er et live-tjenestespill. Når du kjøper det, får du tilgang til hele pakken, og det er ingen battle pass eller mikrotransaksjoner å stri med. Det kan også spilles i enspillermodus hvis du ønsker å være offline, med fiendens helsepuljer som skaleres ned slik at det ikke blir for overveldende for solospillere (selv om det merkelig nok for øyeblikket ikke er noen planer om å la spillere spille i par)."

Du kan se den første traileren nedenfor.