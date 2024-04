Bekreftet: Fallout kommer tilbake i sesong 2

HQ

Vi innrømmer at det kanskje ikke er dagens mest sjokkerende nyhet, og du trodde sikkert at det var avgjort. Men... når det er sagt, er det nå bekreftet at Amazon Primes Fallout-serie vil fortsette i en andre sesong.

Vi har ikke flere detaljer, men det ble nylig avslørt at Amazon får skattefradrag fra California for å filme sesong to der (del én ble primært spilt inn i New York), og det faktum at Amazon søkte og California innvilget det, var i seg selv et ganske talende tegn på hva som kommer.

Mens du venter på neste sesong, foreslår vi at du slukker Fallout-suget ved å spille et av de mange flotte spillene som er tilgjengelige, der Fallout Shelter, Fallout 4 og Fallout 76 er spesielt populære akkurat nå. Alle tre har allerede blitt eller vil bli oppdatert i nær fremtid med alt fra nytt innhold til grafiske oppdateringer.