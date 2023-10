Bekreftet: Fortnite's første kart vil gjøre comeback i neste sesong.

HQ

Det har gått rykter i mindre enn en måned nå om at Fortnite sitt første kart fra Chapter One (desember 2017 - 19. februar 2020) vil gjøre comeback i neste sesong, og som det ofte skjer i spillbransjen, viste det vedvarende ryktet seg å stemme.

I et innlegg på X/Twitter skriver den offisielle Fortnite -kontoen:

"Sprint (eller Mantle, du velger selv) tilbake til Chapter 1 .... vi ses snart 11.3.2023".

"Sprint eller mantel" refererer til det faktum at disse bevegelsene ikke ble introdusert i kapittel 1. Noe som gjorde mange spillere bekymret var om No Build-modusen ville ta en midlertidig pause (siden det ville være helt umulig å spille uten disse manøvrene). Men nå vet vi at disse heldigvis vil følge etter i det som blir et slags hellig møte mellom nytt og gammelt.