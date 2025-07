Halos fremtid vil bli avslørt i oktober

HQ

Hvis du leser Gamereactor regelmessig husker du kanskje at vi i slutten av mai rapporterte ryktet om at Halo Studios (tidligere 343 Industries) ville ha noe nytt å vise under Halo World Championship i oktober.

Vi vet allerede at da de skiftet navn fra 343 Industries viste de Halo-konseptbilder laget med Unreal Engine 5, som er spillmotoren de kommer til å jobbe med i fremtiden, og at disse var veldig like Halo: Combat Evolved. Mandag kveld benyttet Halo Studios anledningen til å faktisk bekrefte informasjonen, og på Halo Waypoint skriver de :

"I fjor på HaloWC hadde vi premiere på "A New Dawn", der vi snakket om overgangen til Unreal Engine, ga dere et blikk bak kulissene på Project Foundry, og presenterte vår utvikling til Halo Studios når vi går inn i et nytt kapittel for Halo. For oss var "A New Dawn" bare begynnelsen - på årets HaloWC ser vi frem til å fortsette samtalen.

Spekulasjoner er alltid gøy, men hvis du vil ha det offisielle scoopet om hva Halo Studios har jobbet med, vil du ikke gå glipp av årets Halo World Championship. Vi håper virkelig at du blir med oss til Seattle i oktober!"

Kort sagt, fire år etter premieren på Halo Infinite er det endelig på tide å finne ut hva som er det neste for Master Chief - og vi kommer til å følge det med stor interesse.