Bekreftet Mike Myers nettopp Austin Powers 4?

Mike Myers gjør et stort comeback på skjermen. Ikke bare vender han tilbake til rollen som trollet Shrek i den femte filmen i DreamWorks' animasjonsserie, men han kan også komme til å kle seg i noen stilige dresser og ta på seg falske tenner igjen for Austin Powers.

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I en samtale med Trevor Noah som en del av Noahs VM-stream ble Myers spurt om Austin Powers 4 noen gang vil bli en realitet. Det høres ut som en litt usannsynlig mulighet, men i stedet for å svare unnvikende og si at "vi får se", svarte Myers rett og slett «ja».

Et svar på ett ord gir selvsagt ikke mange detaljer, men det blir spennende å se hvordan Austin Powers blir gjenopplivet for en fjerde film. La oss håpe at det ikke blir en klassisk «stafettpinne»-historie, slik vi ser i så mange andre gjenopplivede klassiske filmserier. Myers har allerede gjenopplivet sin karakter Dr. Evil fra Austin Powers-filmene i en ny Verizon-reklame, som du kan se nedenfor, med tillatelse fra DiscussingFilm: