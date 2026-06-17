Bekreftet Mike Myers nettopp Austin Powers 4?
Filmserien hadde premiere for nesten 30 år siden.
Mike Myers gjør et stort comeback på skjermen. Ikke bare vender han tilbake til rollen som trollet Shrek i den femte filmen i DreamWorks' animasjonsserie, men han kan også komme til å kle seg i noen stilige dresser og ta på seg falske tenner igjen for Austin Powers.
I en samtale med Trevor Noah som en del av Noahs VM-stream ble Myers spurt om Austin Powers 4 noen gang vil bli en realitet. Det høres ut som en litt usannsynlig mulighet, men i stedet for å svare unnvikende og si at "vi får se", svarte Myers rett og slett «ja».
Et svar på ett ord gir selvsagt ikke mange detaljer, men det blir spennende å se hvordan Austin Powers blir gjenopplivet for en fjerde film. La oss håpe at det ikke blir en klassisk «stafettpinne»-historie, slik vi ser i så mange andre gjenopplivede klassiske filmserier. Myers har allerede gjenopplivet sin karakter Dr. Evil fra Austin Powers-filmene i en ny Verizon-reklame, som du kan se nedenfor, med tillatelse fra DiscussingFilm: