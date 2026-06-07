Ny utvidelse for Doom: The Dark Ages bekreftet, lanseres i juli

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I fjor ble Doom: The Dark Ages lansert, som utspiller seg mange år før Doom (2016) og følger Doom Slayer og hans eventyr. Nylig ble det kunngjort at The Dark Ages vil få en utvidelse med tittelen Revelations, som det har vært spekulert i tidligere, og som skal lanseres til sommeren. I Revelations fryser helvete til is - bokstavelig talt - og Doom Slayer må gjøre sitt beste for å unnslippe. Vi snakker om nye nivåer med mer avanserte gåter og nye fiender.

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Doom: The Dark Ages - Revelations lanseres 7. juli på Xbox, PC og PS5.