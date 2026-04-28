Bekreftet: Rafa Jódar møter Jannik Sinner: Tider for kvartfinalene i Madrid Open

Den mest etterlengtede duellen i Madrid Open er bekreftet: Jannik Sinner, som er nummer 1 i verden, møter den spanske sensasjonen Rafael Jódar i kvartfinalen onsdag. Det blir dagens hovedkamp, med start kl. 16:00 CEST, 15:00 BST . Den etterfølges kl. 21:30 CEST, 20:30 BST av Arthur Fils mot Jiri Lehecka.

Jódar (19) er et av årets gjennombrudd, etter sin første ATP 250-tittel i Marrakech, semifinalen i ATP 500 Barcelona og nå sin første kvartfinale i ATP Masters 1000 i Madrid. Han er bare den andre spilleren født i 2006 som har gjort det, etter Martín Landaluce i Indian Wells i mars.

Tirsdag ettermiddag slo Jódar Vit Kopriva 7-5, 6-0. Kopriva var i teorien en lettere motstander for Jódar (den 29 år gamle tsjekkeren har aldri vunnet en ATP-tittel og er nå på sin høyeste rangering i karrieren, som nummer 66 i verden, mens Jódar allerede er nummer 42 i verden etter fire måneder på ATP-touren). Men Jódar hadde allerede slått den "andre" tenåringsstjernen, Joao Fonseca, samt sin første topp 10-plassering, Alex de Miñaur, på veien mot sitt første møte med verdenseneren, som er inne i en seiersrekke på 20 kamper, inkludert seieren over Cameron Norrie tidligere på tirsdagen.

For øyeblikket virker ingen tennisspillere gode nok til å stoppe Sinner, og Alcaraz vil være skadet kanskje frem til Wimbledon, om ikke lenger. Blir det Jódar som klarer å stoppe Sinner på onsdag?