Bekreftet: Robert Eggers skal regissere Labyrinth-oppfølger

Robert Eggers kommer til å bli en ganske travel mann. Nosferatu-regissøren mottok nylig fire Oscar-nominasjoner for sin siste vampyrfilm, og denne uken ble det også avslørt at hans neste film kommer til å dreie seg om et annet mytisk vesen som plager Europa, nemlig varulven.

Eggers' Werwulf binder ham kanskje frem til julen 2026, men etter det skal han regissere og skrive en ny Labyrinth film. Tilbake i desember rapporterte vi om dette da det bare var et rykte, men det har siden blitt bekreftet via Deadline.

Ettersom samtalene nettopp er avsluttet, vet vi ikke mye om plottdetaljer eller et lanseringsvindu, men vi vet at filmen vil bli en oppfølger, og at Jim Henson Company vil jobbe med den igjen.