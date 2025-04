Bekreftet: Switch 2-kassettene smaker virkelig dårlig

HQ

Lurer du på hvordan en Switch 2-kassett smaker? Spørsmålet er ikke så rart som du kanskje tror, for før Switch 1 ble lansert, var det mye snakk om at de små kassettene var designet for å smake så ille at barn og dyr ikke ville spise dem. Er det det samme her?

Svaret viser seg faktisk å være; jepp. Da Gamespot fikk muligheten til å snakke med Switch 2-medskaperen Takuhiro Dohta, hadde han dette å si om saken :

"Vi ønsker ikke at noen skal risikere uønsket forbruk. Vi har faktisk laget den slik at hvis den kommer inn i munnen din, vil du spytte den ut."

Og med det vet vi det. Spiste Switch-kassetter vil ikke være noe stort problem denne generasjonen heller. Men vi vil selvfølgelig få mange såkalte "reaksjonsvideoer" fra irriterende og fantasiløse influencere som filmer seg selv mens de smaker på kassettene. Og spørsmålet er om ikke det nesten er verre...?