Bekreftet: The Handmaid's Tale fortsetter i en ny serie kalt The Testaments

Den sjette og siste sesongen av The Handmaid's Tale begynner 8. april, men selv om den ikke engang har startet ennå, er det nå bekreftet at det kommer en oppfølger. Ifølge Deadline har Hulu allerede gitt grønt lys til spinoffen The Testaments, som er basert på Margaret Atwoods roman fra 2019.

Gilead utspiller seg 15 år etter The Handmaid's Tale, og de unge kvinnene som vokser opp i dette samfunnet har aldri opplevd tiden før den religiøse terroren tok over. Tidligere hovedrolleinnehaver Elisabeth Moss skal visstnok være utøvende produsent, men det gjenstår å se om hun vil være involvert som skuespiller i noen grad.

Flere skuespillere skal allerede være tilknyttet The Testaments, som derfor trolig ikke er så langt unna innspillingsstart, muligens allerede senere i år.