Bekymring blant Real Madrid-fansen når de første bildene av Kylian Mbappé etter mageinfeksjonen slippes

Kylian Mbappé har vært fraværende fra de to første kampene i klubb-VM for Real Madrid. Den franske spilleren, som vant Gullstøvlen, var en av de beste spillerne på slutten av sesongen og scoret i nesten hver kamp, noen ganger mer enn én gang, men da han dro til USA for å delta i FIFA-turneringen fikk han gastroenteritt og måtte til og med legges inn på sykehus. Han er tilbake på treningsfeltet, men det er tvilsomt om han rekker å bli frisk i tide til Real Madrids tredje kamp i gruppespillet, mot RB Salzburg, fredag kl. 02.00 BST, 03.00 CEST.

I går slapp Real Madrid TV noen bilder av Mbappé på trening. Og fansen kommenterer nå hvor tynn han ser ut i armer og bein.

Det er selvfølgelig naturlig når man har en mageinfeksjon som gastroenteritt, så nå er spørsmålet om Mbappé vil være i stand til å gjenvinne styrken han hadde før diaréen i tide til Madrids nøkkelkamper i klubb-VM: Hvis de slår Salzburg, vil de spille åttendedelsfinale mandag eller tirsdag mot Manchester City eller Juventus.

Mbappés fravær har i det minste vært gode nyheter for den hjemlige spilleren Gonzalo García, som spiller for Real Madrid Castilla, B-laget. Han har scoret ett mål og assistert til et annet, og manager Xabi Alonso sies å være veldig fornøyd, så kanskje vi får se ham oftere neste år.