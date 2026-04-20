Bekymring for våpenhvile og fredssamtaler mellom USA og Iran etter American raid mot iransk skip

Før helgen var det politiske landskapet overraskende positivt, med Hormuzstredet åpent igjen og håp om fredssamtaler mellom USA, Israel og Iran som følge av en avtale om våpenhvile. Nå har situasjonen endret seg til det verre.

Nylig bordet amerikanske marinesoldater et iransk fartøy som forsøkte å bryte blokaden, etter en flere timer lang konfrontasjon. Ifølge Reuters har amerikanernes beslutning og handling ført til at Iran har lovet et "væpnet sjørøveri" som svar, og landets regjering avviser nå enhver form for fredssamtaler.

I en kommentar til denne situasjonen uttalte Irans militære "Vi advarer om at Den islamske republikken Irans væpnede styrker snart vil svare og gjengjelde dette væpnede sjørøveriet fra det amerikanske militærets side."

Med situasjonen i bakhodet og våpenhvilen og fredssamtalene som ser ut til å bli utfordret, har oljeprisen nok en gang steget med 5 %, og aksjemarkedene har også endret seg.