Bekymringer tilbake i Real Madrid til tross for seier over Atleti angående Vinícius og Mbappé

Det er blandede følelser i Real Madrid etter 2-1-seieren mot Atlético de Madrid i går kveld. Det var en av de tøffeste rivalene de kunne få på Champions League, og de fikk en hardt tilkjempet seier med ett måls forsprang til returoppgjøret neste onsdag, men til tross for seieren dominerte ikke laget slik de pleier på Bernabéu, og ga nesten fra seg ballbesittelse til rivalene, noe som nesten aldri skjer (Real Madrid fikk 52% ballbesittelse til slutt, mye takket være de siste 20 minuttene).

Det er sant at ingen av lagene følte seg virkelig dominerende, og ingen av keeperne ble satt på for mye stress, men det kan forventes av Atlético på Bernabéu, vel vitende om at returkampen vil bli spilt på deres stadion og sannsynligvis vil være mye mer aggressiv der. Til slutt ble kampen avgjort av tre enkeltstående gnister av briljans: en fra Atleti av den tidligere Manchester City-spissen Julián Álvarez, og to i Real Madrid: Rodrygo og Brahim. Alle tre var utrolige mål.

Brahim, Rodrygo - kåret til MVP - og vi kan legge til Luka Modric, som kom inn som vikar de siste 20 minuttene, tiden da Madrid var mer dominator og kom veldig nær en 3-1, er vanligvis forvist til bifigurer i dette Real Madrid. I stedet var stjernene fraværende: Jude Bellingham spilte ikke for sanksjon, og Vinícius og Mbappé var bekymringsfullt frakoblet fra kampen. Det kan være for tidlig å plugge den røde "Mbappé-alarm"-knappen fra de første månedene av sesongen, med tanke på at det bare er to uker siden han scoret hattrick mot Man City, men det er også sant at Mbappé har prestert veldig dårlig en stund nå, og Ancelotti innrømmet det: "De har ikke vist den kvaliteten de har, men de har sjansen til å vise det i returoppgjøret".

I det siste har Real Madrid alltid vunnet på Bernabéu... men aldri på bortebane: De har falt ut av LaLiga med en rekke nederlag og uavgjort som gjester, og Atleti vet at til tross for gårsdagens blåmerke, er et comeback på Metropolitano mer enn mulig.