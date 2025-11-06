Belgia innkaller til krisemøte om sikkerhet etter droneforstyrrelser

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Belgias nasjonale sikkerhetsråd skal hasteinnkalles til et møte etter en bølge av droneobservasjoner de siste dagene som har forstyrret flytrafikken og skapt bekymring for rikets sikkerhet.

Flyvninger ble innstilt på store flyplasser, inkludert Brussel, Charleroi og Liège, etter at flere droner ble observert i nærheten av rullebaner og militære installasjoner. Forsvarsministeren antydet at hendelsene virket organiserte, og at det dreide seg om store droner som fløy i formasjon.

Selv om myndighetene ikke har offentliggjort hvem de ansvarlige er, mistenker etterretningskilder at det dreier seg om en utenlandsk statlig aktør, sannsynligvis knyttet til den pågående spenningen med Russland. Følg med for ytterligere oppdateringer. Hva synes du om dette?