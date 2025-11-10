Belgia inviterer 150 000 ungdommer til å bli med i en ny frivillig militærtjeneste

HQ

Vi har nettopp fått nyheten om at Belgia har sendt ut 149 000 brev til 17-åringer der de oppfordres til å vurdere en ettårig frivillig militærtjeneste fra 2026.

De utvalgte rekruttene vil motta 2 000 euro netto per måned, ettersom forsvarsdepartementet forsøker å styrke landets underbemannede væpnede styrker. Forsvarsminister Theo Francken sier at målet er å vise at forsvaret er et reelt karrierealternativ i en tid med økende sikkerhetsbekymringer.

Et press for å øke antallet militære

Hæren rekrutterer i dag rundt 2800 soldater i året, noe som ikke er nok til å nå regjeringens mål om 40 000 soldater innen utgangen av dette tiåret. Søknadene til det nye programmet åpner i januar 2026 for unge voksne i alderen 18 til 25 år, og det første kullet på 500 personer starter i september 2026.

Opplæringen vil omfatte 10 uker med grunnleggende instruksjon etterfulgt av spesialisert forberedelse til marine-, luft- eller landstyrker. Francken understreket at brevene kun er informative, uten noen forpliktelse til å bli med. I mellomtiden har opposisjonspartiene kritisert tiltaket og advart mot en potensiell militarisering av samfunnet.