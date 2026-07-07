Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
Sport

Belgia knuste USA 4–1 etter Balogun-saken: «Vi sa til oss selv at vi måtte svare på banen»

Balogun eller ikke, USA er ute av VM.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
Blizzard - Overwatch - Mercy 35 cm - Figur

Blizzard - Overwatch - Mercy 35 cm - Figur

From 3702.00 NOK at 3 stores
Store Price Shipping Delivery
Proshop.no
3702.00 NOK
0.00 NOK
4-6 days
Buy
Coolshop
3703.00 NOK
0.00 NOK
2-5 days
Buy
Teknikproffset
4392.00 NOK
99.00 NOK
- days
Buy

Advertisement in partnership with PriceRunner

HQ

Etter all snakk og debatt om at Donald Trump ringte FIFA for å få opphevet sanksjonen mot Folarin Balogun, spilte det ingen rolle, da USA ble knust av Belgia med 4-1, noe som nå har eliminert alle vertslandene for VM 2026 i åttendedelsfinalen.

Støvet hadde ikke lagt seg etter utvekslingen av uttalelser, fra UEFA og Det kongelige belgiske fotballforbundet som fordømte FIFAs avgjørelse, til FIFAs svar om at i henhold til artikkel 27 har FIFAs disiplinærkomité skjønnsrett til å utsette gjennomføringen av eventuelle disiplinærtiltak, og at det er vanlig å oppheve røde kort i europeiske ligaer.

Til slutt var det Belgia som lo mest etter kampen, da det belgiske landslagets X-konto postet «Overturn this», og de belgiske spillerne etterlignet Trump-dansen for å feire Lukakus mål på overtid.

Etter kampen sa den belgiske midtbanespilleren Nicolas Raskin at «det var en følelse av urettferdighet i troppen, og vi var fast bestemt på å svare på banen», mens kaptein Youri Tielemens sa at «vi sa til oss selv at vi måtte svare på banen. Det var akkurat det vi gjorde».

Belgia knuste USA 4–1 etter Balogun-saken: «Vi sa til oss selv at vi måtte svare på banen»
The Athenian / Shutterstock

Dette innlegget er kategorisert under:

SportfotballVM


Loading next content