Belgia knuste USA 4–1 etter Balogun-saken: «Vi sa til oss selv at vi måtte svare på banen»

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Etter all snakk og debatt om at Donald Trump ringte FIFA for å få opphevet sanksjonen mot Folarin Balogun, spilte det ingen rolle, da USA ble knust av Belgia med 4-1, noe som nå har eliminert alle vertslandene for VM 2026 i åttendedelsfinalen.

Støvet hadde ikke lagt seg etter utvekslingen av uttalelser, fra UEFA og Det kongelige belgiske fotballforbundet som fordømte FIFAs avgjørelse, til FIFAs svar om at i henhold til artikkel 27 har FIFAs disiplinærkomité skjønnsrett til å utsette gjennomføringen av eventuelle disiplinærtiltak, og at det er vanlig å oppheve røde kort i europeiske ligaer.

Til slutt var det Belgia som lo mest etter kampen, da det belgiske landslagets X-konto postet «Overturn this», og de belgiske spillerne etterlignet Trump-dansen for å feire Lukakus mål på overtid.

Etter kampen sa den belgiske midtbanespilleren Nicolas Raskin at «det var en følelse av urettferdighet i troppen, og vi var fast bestemt på å svare på banen», mens kaptein Youri Tielemens sa at «vi sa til oss selv at vi måtte svare på banen. Det var akkurat det vi gjorde».