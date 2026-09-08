Belgia slutter seg til motstanden mot FIFA-president Gianni Infantino og minner om kontroversen rundt Baloguns røde kort

HQ

Belgia er det siste landet som slutter seg til motstanden mot FIFA-president Gianni Infantino, som nylig ble bekreftet av FIFA som kandidat til gjenvalg i mars 2027, og hvis politikk, særlig den mislykkede planen om å privatisere deler av verdensmesterskapet, har splittet fotballverdenen. Det kongelige belgiske fotballforbundet (RBFA) uttalte mandag at de «ikke kan støtte Infantinos kampanje».

Selvfølgelig viser RBFA til «FIFA Forward Enterprise»-saken, og hvordan planen om å selge ut 20 % av verdensmesterskapet til private investorer ble utarbeidet og kunngjort bak ryggen på alle medlemslandene. For belgierne har «en rekke viktige beslutninger og vurderinger hittil ikke blitt tilstrekkelig underbygget med adekvate begrunnelser. Dette reiser spørsmål om åpenheten og styringen av denne prosessen.»

Men Belgia har en annen, mer konkret grunn til ikke å stole på Infantino: saken om Folarin Baloguns røde kort under VM, da Infantino, etter å ha blitt personlig oppringt av Donald Trump, opphevet det røde kortet til den amerikanske spissen og dermed brøt alle FIFAs egne regler.

«Til tross for våre uttrykkelige anmodninger om (1) en klar begrunnelse for de fattede beslutningene og (2) detaljer om hvordan slike situasjoner skal håndteres i fremtiden, har vi ennå ikke mottatt noe tilfredsstillende svar på dette. RBFA mener nok en gang at fullstendig åpenhet og klare forklaringer er avgjørende», sa de, og la til at de har bedt FIFA om å sette Balogun-saken på dagsordenen for det neste møtet i FIFA-rådet 15. oktober.