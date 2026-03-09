Eksperter: Belgia står i fare for å bli en "narkostat"

HQ

Belgia står overfor en økende risiko fra internasjonal narkotikahandel og kan være på vei til å bli en "narkostat", advarer høytstående jurister. Bart Willocx sier til The Guardian at de enorme inntektene fra kokainsmugling gir næring til korrupsjon, trusler og vold, noe som utgjør en fare for stabiliteten i samfunnet.

Myndighetene sier at problemet er nært knyttet til havnen i Antwerpen, som er en av Europas viktigste innfallsporter for kokainforsendelser fra Sør-Amerika. Ifølge Europol passerte mer enn 70 % av kokainet som kom inn i Europa, gjennom Antwerpen og Rotterdam i 2024. Tilstrømningen har ført til voldskriminalitet, inkludert skyteepisoder, kidnappinger og trusler mot havnearbeidere og tjenestemenn.

Ifølge rettsvesenet blir organiserte kriminelle grupper stadig mektigere, og de bestikker ansatte, rekrutterer tenåringer og truer dommere og aktorer. Myndighetene advarer om at narkotikagjengenes innflytelse kan undergrave rettssikkerheten i Belgia ytterligere dersom det ikke investeres mer i rettshåndhevelse og rettssystem.

Som Bart Willocx skriver i The Guardian:

Pengebeløpene som er involvert - for å påvirke folk, for å korrumpere folk og for å bestikke - er så store at det virkelig utgjør en fare for stabiliteten i samfunnet vårt. Men det er en utvikling, og det er et press - det er en trussel. Vi har virkelig et problem, og vi bør investere mer i personale og andre ressurser for å håndtere det.