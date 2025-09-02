Belgia tar initiativ til å anerkjenne en palestinsk stat på FN-toppmøte

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Belgia har bekreftet at landet vil anerkjenne en palestinsk stat under FNs generalforsamling denne måneden, og slutter seg dermed til et økende antall vestlige land som støtter en palestinsk stat.

Tiltaket, som ble kunngjort av utenriksminister Maxime Prevot tirsdag og presentert som en del av et fransk- og saudiarabiskledet initiativ, er både et humanitært svar på krisen i Gaza og et politisk signal mot Israels ekspansjon av bosetninger.

I tillegg til anerkjennelsen planlegger Belgia målrettede sanksjoner mot israelske enheter. Beslutningen kommer samtidig som de europeiske partnerne fortsatt er splittet i synet på hvor langt man skal gå i å legge press på Israel, mens Washington insisterer på at en palestinsk stat bare kan oppstå gjennom direkte samtaler.