Belgia undersøker mulig "spionoperasjon" etter at droner er observert nær en kjernefysisk flybase

HQ

Belgiske myndigheter etterforsker det de mistenker for å være en utenlandsk spionasjeoperasjon etter at det ble oppdaget droner som fløy i nærheten av Kleine Brogel Air Base, en militærinstallasjon som antas å huse amerikanske taktiske atomvåpen.

Forsvarsminister Theo Francken sa at droner dukket opp i nærheten av basen to netter på rad, fra 1. til 3. november, i det han beskrev som en tofaset operasjon.

"Den første fasen inkluderte små droner for å teste radiofrekvensene til sikkerhetstjenestene våre", sa Francken til allmennkringkasteren RTBF (via Defense News). "Den andre brukte større droner for å destabilisere området og menneskene. Det ligner en spionoperasjon, men jeg vet ikke hvem som står bak."

Hendelsen er den siste i en serie på 14 uidentifiserte droneobservasjoner over hele Europa de siste to månedene, primært rettet mot militære anlegg og flyplasser med to bruksområder.

Kleine Brogel er vertskap for Belgias F-16-flåte og skal etter planen motta F-35-jagerfly, hvorav de første ankom i forrige måned. Basen er også en av flere europeiske baser som antas å oppbevare USAs atomvåpen, selv om Washington ikke offisielt bekrefter hvor de befinner seg.

Center for Arms Control and Non-Proliferation anslår at rundt 100 amerikanske taktiske atomvåpen er utplassert i fem NATO-land på seks baser, deriblant Kleine Brogel.

Bølgen av droneangrep nådde sitt høydepunkt mellom 20. september og 5. oktober, da det ble rapportert om flere observasjoner i Danmark, Norge, Tyskland og Belgia. De fleste flyvningene skjedde om natten og involverte grupper av droner som fløy i formasjon.

En rapport fra det franske Institute for International and Strategic Affairs (IRIS) antydet at noen av hendelsene (særlig de over Danmark) kan ha hatt politiske motiver, ettersom landet for tiden innehar formannskapet i EU-rådet.