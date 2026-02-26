Belgia utplasserer luftvernsystem i Antwerpen havn på grunn av dronetrusler

HQ

Belgia skal installere et NASAMS luftvernsystem ved havnen i Antwerpen for å beskytte kritisk infrastruktur mot droneangrep, har forsvarsdepartementet bekreftet.

Avgjørelsen kommer etter en rekke droneobservasjoner i fjor, som midlertidig forstyrret belgiske flyplasser og en militær flybase. Det ble også rapportert om droner over Antwerpens kjernekraftverk, kjemiske anlegg og containerterminaler, noe som understreker sårbarheten til disse viktige industrianleggene.

Antwerpens borgermester Bart De Wever sier at utplasseringen understreker havnens strategiske økonomiske betydning. Systemet er utviklet for å motvirke droner, jagerfly og andre kortdistansetrusler fra luften. Detaljer om operasjonen ble holdt tilbake av sikkerhetsgrunner...