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Rudi Garcia, hovedtrener for det belgiske fotballandslaget, har reagert på nyheten om at FIFA har opphevet Folarin Baloguns én-kampers suspensjon, som han fikk etter å ha mottatt et direkte rødt kort, og at han dermed vil være tilgjengelig for VM-kampen mot Belgia på mandag (tirsdag 7. juli kl. 02.00 CEST, kl. 01.00 BST).

«Jeg visste ikke at 5. juli under FIFA-VM nå er 1. april og aprilsnarr», sa Garcia på pressekonferansen søndag, og henviste til uttalelsen fra Det kongelige belgiske fotballforbundet (RBFA) som ble sendt ut noen timer tidligere. «Vi forsvarer ikke landslaget eller forbundet, ​vi forsvarer fotballen med dens etikk og integritet.»

Målvakt Thibaut Courtois, som også deltok på pressekonferansen, sa at hvis avgjørelsen hadde kommet tidligere, kunne de ha hatt mer tid til å forberede seg mentalt, men at «for oss som spillere endrer ingenting seg», og at de vil fokusere på kampen uansett hvem som spiller. Ifølge Reuters ble Garcia lei av spørsmålene om temaet og ba om at spørsmålene kun skulle dreie seg om sportslige forhold.

Det kongelige belgiske fotballforbundet (RBFA) sa at de var «forbløffet» over avgjørelsen og forklarte at FIFA hadde brutt sine egne bestemmelser om automatisk utestengelse etter røde kort. « For å ivareta de legitime rettighetene til alle deltakende lag og for å beskytte de grunnleggende prinsippene for fair play i vår idrett, både under dette FIFA-verdensmesterskapet og i fremtidige utgaver av turneringen, undersøker RBFA alle mulige alternativer.»