Belgias landslagstrener Rudi García sa at Balogun snakket med ham etter kampen: «Det satte jeg virkelig pris på, og jeg sa til ham at det ikke var hans feil»

HQ

Belgia knuste USA 4–1 i åttendedelsfinalen i VM, og spillerne sa at saken rundt Folarin Balogun – som fikk klarsignal fra FIFA til å spille kampen til tross for at han hadde fått en automatisk én-kampers suspensjon på grunn av et rødt kort – motiverte dem til å «svare på banen».

At Trump ringte FIFA-president Gianni Infantino, og at FIFA opphevet sanksjonen, skapte opprør i fotballverdenen, med Balogun, en 25 år gammel spiss som spiller for Monaco, i stormens øye, uten at han selv hadde gjort noe galt, bortsett fra å begå en uforsiktig foul og ta konsekvensene, slik mange fotballspillere gjør, noen oftere enn andre.

Rudi García, den belgiske treneren, roste Balogun fordi han, ifølge reporteren Peter Rutzler, etter kampen – og etter å ha lidd et forferdelig nederlag – gikk bort og snakket med ham. «Han kom for å snakke med meg. Det likte jeg virkelig», sa García. «Det er ikke hans feil, han er ikke den som skal klandres, det sa jeg til ham. Jeg setter pris på at han tok initiativet til å snakke med meg».

Foulen mot Bosnia som satte i gang hele Balogun-affæren

Balogun utførte denne taklingen under USAs forrige kamp mot Bosnia-Hercegovina, og den ble ansett som farlig, selv om Tarik Muharemović ikke pådro seg noen skade til tross for at Balogun tråkket på ankelen hans. For dette fikk han et direkte rødt kort, ble utvist fra kampen, fikk en kamps utestengelse (den som senere ble gjort betinget i ett år) og en bot på 40 000 USD, hvor det amerikanske fotballforbundet ble erklært medansvarlig for betalingen.