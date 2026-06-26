Belgiske griser sliter mens temperaturen stiger til 38 °C

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Den pågående hetebølgen i Europa rammer ikke bare mennesker, men også dyr. I Belgia sliter grisene med de høye temperaturene, som i enkelte områder har nådd helt opp til 38 grader.

Griser trives normalt best ved temperaturer mellom 16 og 22 grader og har vanskeligheter med å regulere kroppstemperaturen. Ifølge den belgiske bonden Sanders Palmans søker dyrene derfor avkjøling ved å legge seg ned på bakken, der temperaturen er lavere.

«Det er for varmt for dem. De søker kjøling og presser seg mot bakken. Det er der det er kjøligst,» sa Palmans til media.

Den ekstreme varmen har ført til værvarsler i flere europeiske land, der temperaturene i enkelte områder forventes å nærme seg eller overstige 40 grader. Samtidig har også Sverige utstedt varsler om høye temperaturer de kommende dagene.