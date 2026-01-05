Belkin presenterer en rekke nye spilltilbehør som en del av CES 2026

HQ

Det er den tiden på året igjen da teknologiselskaper fra hele verden strømmer til Las Vegas for den alltid spennende CES-messen. Mens det vil være avsløringer og nyheter hele uken, har Belkin allerede vist seg frem for å presentere neste fase av sin spilltilbehørskolleksjon, som i stor grad fokuserer på Nintendo Switch 2.

I spissen for lanseringen står Charging Case Pro, som bygger på selskapets eksisterende ladeetui og utvider tilbudet ved å levere et slankere, integrert powerbank-design som er utviklet med tanke på brukervennlighet. Dette gjør det mulig for brukerne å lade batteripakken uten å måtte åpne etuiet, og det nye hengslede powerbank-designet fungerer også som et bordstativ. Dette tilbehøret vil koste 99,99 dollar.

Belkin introduserte også tre nye powerbank-modeller, inkludert 10 000 mAh UltraCharge Pro Power Bank, som kan drive to enheter samtidig og har en magnetisk ring for å feste enheter. De andre modellene inkluderer BoostCharge Slim Magnetic Power Bank på 5000 mAh som har et kameravennlig design, og UltraCharge Pro Laptop Power Bank som har en kapasitet på hele 27 000 mAh.

Disse er matchet med to nye trådløse ladermodeller som spenner over den Qi2-aktiverte UltraCharge Pro 2-in-1 Convertible Charger og den kompakte og sammenleggbare UltraCharge Modular Charging Dock. Og til slutt har vi også den nye ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter med lav latenstid og den allsidige Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub, som tilbyr flere måter å koble sammen dingser på.

Bortsett fra Pro Switch 2 -etuiet, vil hvert produkt lanseres i mars eller senere, og Switch 2 -etuiet er tilgjengelig nå på Belkins nettsted.