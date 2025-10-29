Bell & Ross lanserer selvlysende klokke beskrevet som et "høyteknologisk instrument"

HQ

Leter du etter et nytt tilbehør som du kan vise frem på håndleddet og tiltrekke deg blikket til alle som går forbi? I så fall har Bell & Ross akkurat det nye klokkealternativet for deg. Urmakeren har avduket BR-X3, en spesialutgave av BR-03 som er inspirert av luftfarten og er "beregnet på entusiaster av tekniske klokker med et dristig design".

Klokken anses som et "høyteknologisk instrument" som er plassert i en 41 mm bred og 13,3 mm tykk urkasse laget av Grade 2 titan med svart Diamond-Like Carbon mikroblåst finish. Klokken har også selvlysende harpiks og sidesøyler som gjør at den lyser effektivt i mørket, og Calibre BR-CAL .323 klokken, med en gangreserve på rundt 70 timer, er beskyttet av en safirgrønntonet antirefleksboks og en svart farget bakside.

Den er vanntett opp til 180 meter, har en gjennombrutt svart gummirem og en svart diamantlignende karbonspenne i mikroblåst titan. Og ja, for alle som leser dette og nå holder pusten for å få vite prisen, så blir ikke klokken billig i det hele tatt...

Bell & Ross Merk at dette er en modell i begrenset opplag som spenner over totalt 250 eksemplarer, og at hvert eksemplar vil koste deg helt rimelige 13 900 euro. Den gode nyheten er at hvis du kjøper, bør leveringen bare ta to dager.

Dette er en annonse:

Ville du brukt en BR-X3?