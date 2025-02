Jude Bellingham straffet for "manglende respekt for dommere": Hvor mange og hvilke kamper går han glipp

HQ

Jude Bellingham har fått to kampers straff etter at han fikk direkte rødt kort forrige lørdag, og går glipp av de neste kampene Real Madrid spiller i LaLiga. Disiplinærkomiteen i spansk fotball har kommet frem til at den engelske spilleren viste "forakt eller manglende respekt for dommere, ledere eller sportslige myndigheter", men unngikk debatten om hvorvidt han sa "f*ck off" (som et uttrykk til seg selv) eller "f*ck you" (som en fornærmelse).

I stedet mener komiteen at spillerens oppførsel var straffverdig, selv om de valgte å gi ham den mildeste straffen. I henhold til regel 124 i disiplinærreglementet skal "det å henvende seg til dommere, ledere eller sportslige myndigheter i ordelag eller med en holdning som viser forakt eller ringeakt, forutsatt at handlingen ikke utgjør en mer alvorlig forseelse, straffes med utestengelse fra to til tre kamper eller i en periode på inntil én måned".

Hvis de hadde vurdert det slik at Bellingham faktisk fornærmet dommeren, kunne straffen ha blitt mye større, mellom fire og tolv kamper. Ifølge Bellingham var ordene hans "Jeg snakker til deg med respekt, dra til helvete", uten at han hadde til hensikt å fornærme dommeren. Klubben la frem bevis, inkludert videobilder og munnavlesningsanalyse, for å tilbakevise dommerens handling, men komiteen sa at "ekspertbevisene og klubbens eget forsøk på å tolke dem for å konstruere sin versjon av hva som faktisk ble sagt, er utvilsomt svært respektable, men utilstrekkelige til å ødelegge presumsjonen om sannhetsgehalten i voldgiftsrapporten", som rapportert av AS.

Klubben vil anke, men ikke i tide til at spilleren går glipp av de to neste kampene i LaLiga: mot Girona søndag 23. februar og Betis søndag 3. mars. Han er klarert for Champions League i kveld mot Manchester City.