Below ser fortsatt ut som en uunnværlig skrekk-serie fra « Netflix

Om mindre enn en måned vil Netflix bli styrket av enda en lovende serie. Akkurat i tide til årets skumleste sesong skal strømmetjenesten samarbeide med skuespilleren Josh Hartnett for å servere en spennende skrekk-serie der en lokal fisker må takle et merkelig sjødyr som forårsaker kaos og terror.

Serien heter « Below, og premieredatoen er foreløpig satt til 8. oktober 2026. I serien medvirker også Charlie Heaton fra «Stranger Things» og Mackenzie Davis fra «Speak No Evil». Hvis du lurer på hva du kan forvente deg av denne etterlengtede serien, kan du se den offisielle traileren i sin helhet og lese synopsis Below.

«Når et mystisk sjøvesen begynner å terrorisere en kystby, må en fisker kjempe for å beskytte familien sin og lokalsamfunnets livsstil som er i ferd med å forsvinne.»