Belugahvalene i Marineland ble reddet i siste øyeblikk

HQ

Den kanadiske havparken Marineland (Niagara Falls, Ontario) stengte allerede i 2024, og siden den gang har totalt 30 belugahvaler vært fanget i en slags limbo. Planen hadde vært å avlive dem alle, men CBC melder at denne bisarre situasjonen til slutt fikk National Oceanic and Atmospheric Administration til å godkjenne en redningsplan.

Takket være dette vil hvalene nå overleve. To skal sendes til Oceanogràfic València i Spania, mens resten skal fordeles på fem akvarier over hele USA, blant annet det enorme Georgia Aquarium i Atlanta, samt SeaWorld-parkene.

Marineland ble anklaget for å ha forsømt hvalene, og 20 av dem døde i parken mellom 2019 og 2024. Nå skal de gjennomgå veterinærundersøkelser og forhåpentligvis få et bedre liv.