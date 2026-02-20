Ben 10s nye tegneserieserie gir en Absolute-aktig reimagining av figuren

HQ

Ben 10 er tilbake. Fans av tegneserien vil bli glade for å høre at den formskiftende gutten og hans definitivt ikke magiske klokke vender tilbake i en ny tegneserie fra Dynamite Entertainment som kommer i mai i år. Etter å ha blitt avslørt i fjor på New York Comic Con, har vi nå fått vår første titt på den nye serien, som involverer alle de opprinnelige skaperne.

Det ser ut til at vi går tilbake til utgangspunktet med denne tegneserien, som ser ut til å gjenoppfinne mytene. Denne tegneserien beskrives som å gi Ben 10 sin egen Ultimate/Absolute-serie, og innebærer "en fornyet opprinnelseshistorie, en enkel, actionorientert versjon av Ben Tennyson og hans eventyr. Konseptet er oppdatert til en moderne estetikk og sensibilitet, og både de som har vokst opp med serien og nykommere vil få den definitive nye Ben 10-opplevelsen direkte fra skaperne. Et bredere spekter av toner og temaer vil bli utforsket, fra drama og komedie til tragedie og til og med det surrealistiske."

Dynamite fortsetter med et sammendrag i en pressemelding (via CBR) "Ben Tennyson og familien er ute på campingtur da en meteor styrter ned i nærheten. Når den nysgjerrige gutten undersøker saken, finner han den mystiske Omnitrix blant vrakdelene. Fra det øyeblikket er en ny superhelt født! Denne nye fortellingen gjør det mulig for Casey og teamet å utvide omfanget og rekkevidden av disse avgjørende, elskede øyeblikkene."

Serien forventes å velge og vrake i Ben 10s høydepunkter fra alle dens iterasjoner, inkludert skurker, helter og sidekarakterer som alle sannsynligvis vil dukke opp og få sine egne oppgraderte versjoner. Sjekk ut noen av forsidebildene nedenfor :

