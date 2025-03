Ben Affleck føler seg ferdig med superheltfilmer

For mange av oss var Ben Afflecks prestasjon som Batman et av de få lyspunktene i de DC Extended Universe-årene som fulgte i kjølvannet av Zack Snyders Man of Steel, en rolle Affleck ofte beskrev som utfordrende og frustrerende, ikke minst på grunn av den kløften som eksisterte mellom Snyders interesser og studioets ønsker. Regissørens mørke tolkning falt ikke i god jord hos det unge publikummet Warner Bros. håpet å nå, noe Affleck selv reflekterte over i et nylig intervju med GQ, der han trakk paralleller til sin egen sønn og sa :

HQ

"Til og med min egen sønn var for redd til å se filmen. Så da jeg så det, tenkte jeg: 'Å, faen, vi har et problem'."

Affleck gikk nærmere inn på hvorfor Batman v Superman: Dawn of Justice spesielt var en stressende opplevelse for ham, og hvorfor han nå har mistet interessen for superheltfilmer fullstendig.

"Det er en rekke grunner til at det var en virkelig uutholdelig opplevelse, og de har ikke alle å gjøre med den enkle dynamikken ved for eksempel å være med i en superheltfilm eller noe sånt. Jeg er ikke interessert i å gå inn i den sjangeren igjen, ikke på grunn av den dårlige opplevelsen, men bare: Jeg har mistet interessen for det som var interessant for meg."

Affleck innrømmet også at han selv bidro til problemet, men at de ulike visjonene var hovedproblemet under produksjonen av filmen.

"Men jeg ville absolutt ikke ønsket å gjenskape en slik opplevelse. Mye av det handlet om ulike agendaer, forståelser og forventninger. Og forresten bidro jeg heller ikke med noe spesielt fantastisk i den ligningen på den tiden. Jeg hadde mine egne feil, betydelige feil, i den prosessen og på den tiden."

Hva mener du er de største problemene med Batman v Superman: Dawn of Justice?