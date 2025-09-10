Ben Affleck og Matt Damon slår seg sammen igjen for Netflix' The Rip

Det finnes muligens ingen bedre kjent bromance i Hollywood enn den mellom Ben Affleck og Matt Damon. De to skuespillerne kom inn i bransjen sammen, skapte episke og elskede filmer sammen, spilte hovedrollene ved siden av hverandre, og flere tiår senere er de fortsatt nære og nære venner som ønsker å fortsette å jobbe sammen.

Neste gang vi får se Affleck og Damon sammen igjen blir i januar, da de to skal spille sammen i Netflix' krimactionfilm The Rip, en film som følger et team av korrupte Miami-betjenter som etter å ha oppdaget massevis av penger i et nedlagt gjemmested, står overfor alvorlige tillitsproblemer med hverandre når de skal bestemme seg for hva de skal gjøre med pengene.

Synopsis i henhold til Netflix Tudum legger til: "Da de oppdager millioner i kontanter i et nedlagt gjemmested, begynner tilliten mellom et team av Miami-politifolk å rakne. Etter hvert som krefter utenfra får vite hvor stort beslaget er, stilles det spørsmålstegn ved alt - inkludert hvem de kan stole på."

I tillegg til Affleck og Damon i hovedrollene, har The Rip også Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Scott Adkins, Kyle Chandler og flere. Filmen er regissert av Joe Carnahan, som også har skrevet manuset sammen med Michael McGrale.

Premieredatoen for The Rip er satt til 16. januar 2026, og du kan se teaser-traileren nedenfor.