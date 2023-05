Ben Affleck om den skrotede Batman-filmen sin

HQ

Vi er litt lei oss for at Ben Affleck aldri fikk sjansen til å oppfylle planene sine for Batman-filmen, og basert på lekket informasjon høres det mildt sagt ut som et spennende prosjekt. Under Zack Snyders nylige Full Circle Justice League avslørte skuespilleren litt mer om sine ideer og tanker, og bekreftet også at Deathstroke var planlagt å være Batmans hovedfiende i den Fincher-inspirerte filmen.

"Det var en rekke av dem som jeg på en måte utforsket, og planene var å lage interessante, nyanserte, komplekse karakterer, spesielt til karakteren du nevnte. Jeg føler på en måte at enten gjør du det - jeg skal bare komme inn på min egen preferanse her - men enten gjør du en slags massiv skurk som er så formidabel at du bare ikke kan forestille deg hvordan hovedpersonen din skal kunne overvinne den. Eller så må du virkelig ha flere, du vet, Injustice - disse store gruppeskurkene - der du må få alle disse forskjellige karakterene."

Affleck snakket også om hvordan han ønsket å gi Deathstroke tid til å skinne, noe som fikk ham til å føles som en virkelig farlig motstander for Batman.

"Så jeg prøvde på den tiden virkelig å finpusse og fokusere på den karakteren og komme i dybden og detaljene om den for å få ham til å virke så imponerende som jeg følte at det var mulighet til å gjøre. Det er den eneste detaljen jeg har for deg."

Joe Manganiello, som var satt til å komme tilbake som Deathstroke, har også tidligere gitt sin innsikt i filmen og snakket om hvordan han ville gjøre Bruces liv helveteaktig.

"Det var en veldig mørk historie der Deathstroke var som en hai eller en skrekkfilmskurk som demonterte Bruces liv fra innsiden og ut. Det var denne systemiske tingen: Han drepte alle som sto Bruce nær og ødela livet hans for å prøve å få ham til å lide fordi han følte at Bruce var ansvarlig for noe som skjedde med ham."

La oss håpe i det minste noe av manuset eller noen av ideene vil bli brukt i fremtiden fordi det høres ut som en fantastisk mørk og spennende Batman-film. En som vi nå mest sannsynlig aldri vil få oppleve dessverre.

Hva synes du om at Afflecks Batman-film ble skrotet?