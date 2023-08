Ben Afflecks Batman-film var basert på 80 år med Bat-mytologi

HQ

Vi vet alle hva som skjedde med Batfleck og hans fremtid i DCEU, noe som betydde at Batman-filmen som Ben Affleck ønsket å regissere aldri ble noe av. Vi vet også allerede at filmen, som ville ha sterke Fincher-vibber, ville dreie seg om Joe Manganiellos utspekulerte Deathstroke og hvordan han systematisk ødela Bruce Waynes liv. Nå forteller DC-sjef Jay Oliva til Inverse at filmen ville bygge på 80 års Batman-mytologi og gi et nytt perspektiv på Batmans verden:

"Jeg kan egentlig ikke si så mye annet enn at den var helt fantastisk. Det var den beste. Det var fantastisk. Så vidt jeg har forstått, var det et par utkast til den. Da jeg ble ansatt, vet jeg ikke om det var det andre utkastet eller noe, men det var det Geoff Johns og Ben [Affleck] hadde vist meg.

Jeg har jobbet med mange Batman-greier, og det som var så kult med den, var at den knyttet sammen mange kule Batman-historier som aldri hadde blitt utforsket. Bens historie skulle handle om noe som egentlig aldri hadde blitt dekket i tegneserier, men som bygget på historier i Batman-myten gjennom de siste 80 årene og nærmet seg den fra et nytt perspektiv. Det var veldig smart, og det var mange ting ved det som jeg virkelig elsket, og som jeg skulle ønske hadde blitt realisert. Det var et veldig bra prosjekt i begynnelsen. Ben måtte trekke seg av personlige årsaker, og det hadde jeg full forståelse for, men tiden jeg tilbrakte sammen med Ben på prosjektet, var fantastisk. Kanskje jeg en dag kan fortelle mer, men jeg kan fortsatt ikke snakke om det."

Ben Affleck forlot prosjektet etter kaoset som var Justice League-produksjonen. Batfleck gjorde sin siste cameo i The Flash, og Afflecks Batman skulle egentlig dukke opp i Aquaman 2, men karakteren ble visstnok kuttet helt ut. Matt Reeves' Batman-oppfølger er fortsatt under arbeid, men det er uklart når filmen kommer ut.

Vil du se Batfleck-filmen som aldri ble noe av?