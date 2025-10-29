Ben & Jerry's "tause" komplott fortetter seg, og medgrunnleggeren hevder at morselskapet blokkerte en smak med Palestina-tema

HQ

For et par måneder siden ble verden sjokkert da Jerry Greenfield trakk seg og sa opp sin stilling i Ben & Jerry's på grunn av at han angivelig ble "brakt til taushet" av morselskapet Unilever/Magnum. Årsaken ble aldri forklart i sin helhet, men det så ut til å handle om at moderorganisasjonen hindret Ben & Jerry i å dele og ha sin egen politiske overbevisning. Nå har vi en oppdatering på denne fronten.

I et innlegg fra Ben Cohen hevder han at Unilever/Magnum stanset Ben & Jerry's planer om å lage en iskremsmak med Palestina-tema, som et ledd i et forsøk på å bidra til å "sikre fred, rettferdighet og verdighet i Palestina".

Smaken vil nå ikke komme ut som en del av Ben & Jerry's-merkevaren, men det stopper ikke Cohen, som nå går i gang med å lage den likevel, noe han ber om hjelp fra lokalsamfunnet til å navngi smaken, foreslå ingredienser og designe halvlitersemballasjen.

Cohen forklarer dette i en video: "For en stund siden prøvde Ben & Jerry's å lage en smak for å oppfordre til fred i Palestina. For å stå for rettferdighet og verdighet for alle. Slik Ben & Jerry's alltid har gjort. Men det fikk de ikke lov til. De ble stoppet av Unilever/Magnum, selskapet som eier Ben & Jerry's. Akkurat som da Ben & Jerry's prøvde å slutte å selge iskrem i de okkuperte områdene, ble de igjen blokkert av morselskapet sitt.

"Så jeg gjør det de ikke kunne. Jeg lager en iskrem med vannmelonsmak som krever permanent fred i Palestina og som krever at all skaden som ble gjort der, blir reparert. Og jeg gjør dette for å sette søkelyset på det palestinske folkets og særlig barnas erfaringer. Slik at verden ikke ser den andre veien."