Ben Schwartz foreslår en Super Smash Bros-film etter suksessen med Sonic the Hedgehog 3

HQ

Ben Schwartz, stemmeskuespilleren bak Sonic the Hedgehog, uttrykte nylig sin entusiasme for ideen om en potensiell Super Smash Bros. film. Under premieren på Sonic the Hedgehog 3 diskuterte han muligheten for å bringe de ikoniske figurene sammen på det store lerretet. Schwartz erkjente at selv om et slikt prosjekt ville kreve samarbeid mellom flere store filmstudioer, kunne resultatet bli en spektakulær opplevelse for fansen. Til Variety sa han :

"Det er to ting jeg ville elsket. Jeg elsker Chris Pratt. Jeg synes han er fantastisk, og han spiller Mario - som vi sannsynligvis ikke burde snakke om i dette intervjuet - men 'Olympic Games' er flott. Det jeg virkelig tror kunne vært helt bananas, er hvis vi får en "Super Smash Bros."-spinoff, men det ville kreve at så mange forskjellige studioer var snille mot hverandre samtidig."

Schwartz avsluttet med å dele sin lidenskap for spill og sin åpenhet for fremtidige samarbeid:

"Men ideen om at vi får bygge vår egen franchise som lever sitt eget liv, og vi har så mange karakterer innenfor denne franchisen, at vi kan gjøre tre, fire, fem, seks - det er det jeg konsentrerer meg om, og det er det jeg elsker. Hvis du vil ha en battle royale med en haug med folk vi alle elsker i videospill, fordi jeg er en videospillnerd, ville jeg ikke være imot det."

Det er selvfølgelig mange juridiske utfordringer rundt et slikt prosjekt, men hadde det ikke vært gøy? Hva tror du - kunne du tenke deg en Smash Bros. film?