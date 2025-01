Ben Shelton er i sin andre semifinale noensinne i Australia

HQ

Semifinalene i Australian Open i herresingle spilles fredag. I går, etter at Djokovic slo Alcaraz i en episk kamp og Zverev gjorde det samme med Tommy Paul, nådde Ben Shelton (22, Florida, USA) i dag sin andre semifinale i en majorturnering.

Shelton, som denne uken hoppet fra 20. til 14. plass på ATP-rankingen, slo Lorenzo Sonego 6-4, 7-5, 4-6, 7-6(4). Han har blitt en av de mest fremgangsrike amerikanske tennisspillerne den siste tiden, og er bare den andre aktive spilleren fra USA som har nådd mer enn én semifinale. Han nådde semifinalen i US Open i 2023.

"Jeg er bare veldig glad for å være gjennom, for å få min første seier på Rod Laver Arena. Takk til alle for at dere kom, det var en av mine favorittkamper i karrieren, sa han.

Shelton må dessverre møte tittelforsvarer Jannik Sinner på fredag. Deres innbyrdes statistikk viser at Shelton kun har vunnet én av fem kamper, og italieneren er i en utrolig god form. Han vet også at de fleste i publikum vil heie på Sinner, men det plager ham ikke. "Jeg vet at jeg har noen i publikum som kommer til å heie på meg også."