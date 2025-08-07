Ben Shelton og Karen Khachanov når en uventet finale i Toronto: Hva er klokken i Europa?

HQ

Canada Open-finalen byr på en uventet finale, etter at Karen Khachanov eliminerte Alexander Zverev i et avgjørende og tett tie-break, 6-3, 4-6, 7-6(4), mens Ben Shelton slo Taylor Fritz i strake sett (6-4, 6-3). I begge semifinalene ble den høyest seedede og rangerte spilleren eliminert: Det kunne ha blitt en finale mellom nr. 3 (Zverev) og nr. 4 (Fritz), men i stedet blir det Shelton, nr. 7 i verden, som kjemper for sin første Masters 1000.

Den 22 år gamle amerikaneren har tatt steget opp de siste to årene og har på kort tid blitt en av de beste unge spillerne i kretsen, så en Masters 1000-tittel kommer nok snarere før enn senere. Kanskje allerede fredag 8. august kl. 13.30 CEST, 00.30 BST, når finalen i Canada Open er ventet å starte, selv om den kan starte senere.

Foran seg har han Karen Khachanov, en mer erfaren spiller som har hatt sine opp- og nedturer, men som denne uken har klatret 10 plasser til 12.-plass i ATP Live Race to Turin. Den russiske spilleren har kun vunnet én Masters 1000-finale tidligere, i Paris Masters i 2018.

I det innbyrdes oppgjøret vant Shelton deres eneste kamp tidligere, i strake sett i Indian Wells i år.