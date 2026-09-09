Ben Shelton slår Alcaraz ut av US Open kl. 03:33 i New York
Den seneste avsluttende kampen i US Opens historie var en seier for Ben Shelton over tittelforsvarer Carlos Alcaraz.
Ben Shelton har slått Carlos Alcaraz ut av US Open etter en spennende kamp over fem sett som endte kl. 03.33 i New York – den seneste avslutningen noensinne i en Grand Slam-turnering: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7) på fire timer og 28 minutter. Det lokale publikummet har sørget for at en amerikaner kommer til finalen i US Open, da Shelton nå skal møte Frances Tiafoe i semifinalen på fredag.
Det var første gang Shelton slo Alcaraz etter fire kamper, og det skjedde etter at spanjolen opplevde et kraftig formfall midt i kampen. Alcaraz kom seg tilbake, og det femte settet endte i en supertiebreak på 10 poeng, der Sheltons kraftige serve ble et dødelig våpen mot Alcaraz – som, la oss ikke glemme, spilte sin første kamp på fire måneder etter skaden.
I dag, kl. 20.00 CEST, 19.00 BST (14.00 lokal tid), starter de andre kvartfinalene: Karen Khachanov mot Alexander Blockx og Alexander Zverev mot Botic van de Zandschulp.