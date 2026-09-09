Ben Shelton slår Alcaraz ut av US Open kl. 03:33 i New York

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Ben Shelton har slått Carlos Alcaraz ut av US Open etter en spennende kamp over fem sett som endte kl. 03.33 i New York – den seneste avslutningen noensinne i en Grand Slam-turnering: 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6, 7-6(7) på fire timer og 28 minutter. Det lokale publikummet har sørget for at en amerikaner kommer til finalen i US Open, da Shelton nå skal møte Frances Tiafoe i semifinalen på fredag.

Det var første gang Shelton slo Alcaraz etter fire kamper, og det skjedde etter at spanjolen opplevde et kraftig formfall midt i kampen. Alcaraz kom seg tilbake, og det femte settet endte i en supertiebreak på 10 poeng, der Sheltons kraftige serve ble et dødelig våpen mot Alcaraz – som, la oss ikke glemme, spilte sin første kamp på fire måneder etter skaden.

I dag, kl. 20.00 CEST, 19.00 BST (14.00 lokal tid), starter de andre kvartfinalene: Karen Khachanov mot Alexander Blockx og Alexander Zverev mot Botic van de Zandschulp.