Ben Shelton slått ut av Shanghai Masters av David Goffin

HQ

Første store overraskelse fra Shanghai Rolex Masters, der en av de toppseedede spillerne, den 22 år gamle amerikaneren Ben Shelton, ble sendt ut i strake sett, 6-2, 6-4, av belgiske David Goffin. Den store aldersforskjellen (Goffin er 34 år) spilte ingen rolle, og erfaringen til den tidligere verdens nummer 7 (for tiden rangert som nummer 87 i verden) seiret i dag i en av 64-delsfinalene fra Shanghai Masters.

Det var Sheltons første kamp siden han trakk seg fra tredje runde i US Open på grunn av en skulderskade, som forårsaket "de verste smertene i livet hans", som han sa. Med en statistikk på 37-19 i 2025, inkludert hans første seier i en Masters 1000-tittel i Toronto og semifinalen i Australian Open, kunne Shelton imidlertid ha ødelagt sjansene sine til å kvalifisere seg til ATP Finals i november, ettersom han kan bli forbigått av Alex de Miñaur og Lorenzo Musetti.

Goffin tok sin andre topp 10-seier i år, da han slo Carlos Alcaraz i Miami. Han er sammen med Gabriel Diallo, som slo Benjamin Bonzi, og Yannick Hanfmann, som slo en annen amerikaner, Frances Tiafoe, 7(11)-6(9), 2-6, 1-6, videre til tredje runde.