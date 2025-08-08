Ben Shelton vinner sin første ATP Masters 1000 i Toronto

HQ

Ben Shelton har vunnet tittelen i Canada, da han slo Karen Khachanov og tok sin første Masters 1000-tittel. Det er hans tredje ATP-tittel, og den største så langt, siden amerikaneren ble proff i 2022. Han vant Japan Open i 2023 (ATP 500), Men's Clay Court Championships (ATP 240) og tapte to finaler i Swiss Indoors og Bavarian Open før seieren i Canadian Open mot russeren, og beholder dermed sin verdensrangering som nummer 6.

Tidligere i turneringen slo han Alex de Miñaur og Taylor Fritz. I finalen i Toronto måtte han overvinne et sett mot for å vinne 6-7(5), 6-4, 7-6(3) og bli den yngste mesteren i den amerikanske ATP Masters-turneringen siden Andy Roddick, som var 21 år i 2004. Seieren gjør også at han ligger på fjerdeplass i kappløpet om ATP Finals i november, med en balanse på 32-16.

"Det er en surrealistisk følelse", sier Shelton. "Det har vært en lang uke, ikke en enkel vei til finalen. Min beste tennis kom frem da det gjaldt som mest. Jeg var tøff, jeg holdt ut, jeg var utholdende. Alle de kvalitetene jeg liker å se hos meg selv."

Khachanov, som hadde nådd sin andre Masters 1000 etter seieren i 2018, vil fremdeles klatre til 12.00 i verden. Begge flytter umiddelbart til Cincinnati, hvor den neste Masters 1000-turneringen skal begynne.