Ben sin Årets filmatisering 2024: Fallout

Jeg var faktisk veldig i tvil om hva jeg skulle velge. På den ene siden likte jeg virkelig Knuckles og roadtrip-komedien som den ga Sonic the Hedgehog-fans i alle aldre. Samtidig fortsetter Arcane å være gullstandarden for hva en videospillfilmatisering kan være. Riot Games' animerte serie er vakker, emosjonell, autentisk og uanstrengt underholdende. Så hvorfor har jeg i så fall valgt Fallout fremfor Arcane og Knuckles? Det er faktisk en ganske enkel grunn, og en som jeg pleier å holde meg til når det gjelder å diskutere det beste av det beste i et kalenderår, og det er fordi Fallout er ny. Knuckles er en spinoff-serie av et etablert og vellykket kinoprodukt, og Arcane er en oppfølgersesong til en allerede universelt elsket og absurd hyllet TV-serie. Fallout er ingen av disse tingene.

Jeg var faktisk veldig skeptisk da jeg hørte at Bethesda og Prime Video skulle samarbeide om en Fallout -serie, delvis fordi jeg fortsatt er skeptisk når et hvilket som helst spill skal adapteres, for ikke å snakke om et spill som tidligere har utmerket seg med sin mangfoldige og fantastiske verden og intrikate spillelementer. Folk liker å spille Fallout -spill, men er fortellingene deres egentlig så tidløse og minneverdige? Personlig tror jeg ikke det, og det er derfor jeg trodde oddsen var dårlig for denne serien fra starten av.

Og likevel er vi her, rundt åtte måneder senere, og tenker fortsatt på representasjonen av den radioaktive ødemarken som ble servert, en adaptasjon som den dag i dag får oss alle til å ønske oss et nytt Fallout -spill, til tross for at vi vet at det sannsynligvis ikke er på Bethesdas agenda før om fem, seks, syv pluss år. Denne serien er morsom, morsom, full av referanser, minneverdig og av høy kvalitet. Dette er riktignok delvis takket være noen gode rollebesetninger, med Walton Goggins som er helt fantastisk som Ghoul og inspirasjonskilde for Vault Boy, mens Ella Purnell får hvelvboligen til å virke overbevisende. Jada, hele buen rundt Brotherhood of Steel kunne ha trengt litt ekstra arbeid, men det var aldri en massivt ødeleggende tråd som fikk serien til å halte, den var rett og slett bare ikke like raffinert som helheten.

Fallout fortjener denne plassen som årets beste adaptasjon i mine øyne fordi den rett og slett er det beste Fallout har tilbudt siden 2015 da Fallout 4 kom. Vi har sultet på denne franchisen, og Bethesda har ikke tenkt å stille den sulten med det første. Så nå blir det store spørsmålet og den store utfordringen om Fallout kan fortsette og bygge videre på denne suksessen. Vil sesong 2 leve opp til hypen, eller vil den slite og flyte? Uansett hva som ender opp med å bli tilfelle, var Fallout en triumf for 2024, og for denne artikkelens skyld er det alt som betyr noe.