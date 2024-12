Ben sitt Årets indiespill 2024: Balatro

HQ

Det er egentlig ikke noe argument her for meg. Jeg har tilbrakt utallige timer med poker, blackjack, palace, rummy, kabal og mye annet for å underholde meg selv og vennene mine i løpet av skole- og studietiden, og derfor var selve ideen om en pokerbasert roguelike en veldig farlig idé for meg. Og gutten skuffet ikke Balatro på denne fronten.

HQ

Spillet er designet av et enmannsteam, som har tatt de tidløse og enkle pokerreglene og forvrengt dem til et forvridd, vanvittig vanedannende og engasjerende roguelike-spill der ett spill aldri er nok. Strategi- og kortstokkbyggingssystemene kombinert med det brutale trekningsflakset som kortspill alltid har bydd på, gjorde at Balatro aldri føltes repetitivt eller kjedelig, og fikk timer til å føles som minutter.

Det er den perfekte stormen av underholdende elementer, et godt eksempel på hvordan raffinert gameplay er den viktigste delen av det interaktive underholdningsmediet. Prangende og realistisk grafikk er selvsagt kult, og enorm skala og størrelse er nyttig for å få et spill til å føles mer innholdsrikt enn det egentlig er, men Balatro beviser med uanstrengt letthet at enkel gameplay trumfer alt dette. LocalThunk hadde en enkel og klar visjon for hva Balatro skulle være, og leverte det med en slik klasse og kvalitet at det aldri var og er noe behov for eller ønske om at Balatro skulle være mer enn det det er. Det er en virkelig perfekt videreutvikling av pokerregelsettet, og samtidig et av de mest overbevisende og morsomme roguelikespillene jeg har opplevd.

Dette er en annonse:

Det er ikke mye Balatro har gjort dårlig, men kanskje er et av spillets sterkeste elementer også hvor forbrukervennlig det er. Du kan spille Balatro nesten hvor som helst, på flere plattformer enn de fleste andre spill, og til en pris som er billigere enn et par halvlitere på den lokale Wetherspoons. Dette er et av svært få spill som jeg vil anbefale til nesten hvem som helst, uavhengig av interesse for roguelikes, kortspill, kortspill eller dataspill i det hele tatt, og det er delvis av denne grunnen, kombinert med det jeg nevnte ovenfor, at Balatro er mitt beste indiespill i 2024, og hvis det fantes en pris for det, sannsynligvis også min andreplass i kåringen av Årets spill 2024.