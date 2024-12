Ben sitt Årets spill 2024: Astro Bot

HQ

Frem til september var det bare ett spill som hadde gitt meg en marginal Game of the Year -følelse. Det var Final Fantasy VII: Rebirth. Jeg var ikke like begeistret for spillet som andre GOTY-titler fra tidligere år, men etter 2024-standarden føltes det som et steg over resten. Så kom september, og Team Asobi debuterte med et plattformspill som fikk meg til å huske hvorfor jeg elsker plattformspill så høyt. Astro Bot har alle de kvalitetene og all den sjarmen som gjør det til min ubestridte GOTY, en oppfatning som mange ser ut til å dele, og som en ekstra stor andel sliter med å bestemme seg mellom dette og det også fantastiske (men ikke fullt så fantastiske etter min mening) Metaphor: ReFantazio.

Astro Bot er spillet som 2024 trengte. Det var et komplett, nydelig, eksentrisk og variert plattformspill som klarte å fortsette å overraske og blåse fansen bort til tross for at det holdt en stram og fordøyelig lengde og varighet. Du kunne oppleve hver eneste del av dette spillet godt innenfor et 20-timers vindu, noe jeg personlig oppdaget i løpet av en helg hvor Astro Bot klarte å konvertere meg tilbake til mitt tidligere tenåringsgoblin-jeg, i to dager med uavbrutt Astro -action. Det var lykke, det var nostalgi på sitt beste, og samtidig var det moderne, inspirert og forfriskende plattformspill som nok en gang beviser at Team Asobi helt klart er den eneste utvikleren som har en idé om hvordan man fullt ut kan utnytte de fantastiske funksjonene som er innebygd i DualSense-kontrolleren.

I likhet med fjorårets Super Mario Bros. Wonder, der det føltes som om nesten hvert nivå hadde en dum og interessant gimmick å oppdage og glede seg over, klarte Astro Bot også å imponere nesten hver eneste gang. Enten det er gjennom interessant banestruktur og design, engasjerende power-ups, morsomme interaktive elementer, PlayStation-gjester og en morsom og herlig tone, Astro Bot beviste og fortsatte å bevise at videospill kan og bør være morsomme først og fremst. I en tid som ofte var preget av slitsomme og endeløse live-prosjekter og hundretimers JRPG-er, fungerte Team Asobi som et lys i enden av tunnelen, et lys som jeg fortsatt håper at flere utviklere følger etter og tar etter.

Det finnes deler av spillet der en liten forbedring eller vektlegging av retning kunne gjort mye, for eksempel i de forskjellige galaksene som mangler skikkelig tematisering og noen av PlayStation-nivåene som faller litt flatt. Men lydsporet er fortsatt et av de beste i bransjen, lyddesignet og den kunstneriske retningen sørger for at du får et stort smil om munnen, og den enkle spillingen og responsiviteten til Astro gjør at denne tittelen står hode og skuldre over konkurrentene i år.

PlayStation har noen fantastiske plattformikoner i sin IP-skattekiste, og selv om Ratchet & Clank fortsetter å lykkes, er det ingen tvil om at 2020-tallet er tiden for Astro, og slik det ser ut nå, er alt dette bare Astro Bots verden, og vi lever bare i den.

