En uke har gått siden Do My Best lanserte The Bookwalker: Thief of Tales. I dette spillet, som gir uttrykket "å dykke inn i en bok" en helt ny betydning, spiller vi som Etienne Quist, en forfatter og tyv som har den spesielle evnen at han bokstavelig talt kan hoppe inn i en bok og bli en del av historien den forteller. En ganske kul ide som har gjort Ben veldig interessert.

Derfor vil han spille den første timen av The Bookwalker: Thief of Tales når dagens GR Live-sending starter klokken 16.