Ben Stiller hinter til fremtidige Severance-spinoffs

Selv om det sannsynligvis vil være noen motstridende tanker for fansen om å franchise en serie som Severance, med tanke på den enorme populariteten som Apple TV+s ledende serie, er det sannsynlig at vi kommer til å se mer av innies og outies i nær fremtid, utenfor hovedtidslinjen.

I et intervju med Variety avslørte Ben Stiller at han allerede har et par ideer som kan bli til spinoff-serier. "Det er to spesifikke ideer - som jeg ikke vil fortelle deg - som vi har snakket om internt som mulige spinoff-ideer."

Stiller beskriver disse ideene som "begynnende" hos Apple, noe som betyr at de ikke er i nærheten av å være klare til å bli vist frem ennå. Når det gjelder andre måter vi kan se mer Severance på, mener Stiller at det ville være et flott videospill. Severance-stjernen Adam Scott var enig og sa: "Jeg tror den egner seg til det." Merchandise kan også være aktuelt i fremtiden.