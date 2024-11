Ben Stiller tar seg av foreldreløse, kriminelle barn i Nøtteknekkerne

Ben Stiller har ikke vært i rampelyset foran kameraet mye på en stund nå, ettersom komediestjernen i stedet har foretrukket å prøve seg på å produsere og regissere, og til slutt gitt verden prosjekter som Severance. Men Stiller ser ut til å være på vei tilbake i skuespillerskoene, ettersom han snart skal spille hovedrollen i den kommende julekomedien Nutcrackers.

Filmen dreier seg om en mann som får i oppgave å ta seg av fire kriminelle søsken etter at foreldrene deres døde på tragisk vis, i påvente av en fosterhjemsløsning. Stiller oppdager snart at dette blir en større utfordring enn han hadde forventet, men begynner også å innse at det å ta på seg denne oppgaven kanskje kan bringe tilbake litt av den menneskeligheten og de følelsene han har mistet gjennom årene etter å ha bearbeidet sine egne traumer.

Nutcrackers Hulu og Disney+ har premiere på Hulu og Disney+ den 29. november, og nå som premieren nærmer seg, kan du se traileren for filmen nedenfor.