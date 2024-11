Ben Stiller vender tilbake for Happy Gilmore 2

HQ

Det er nesten 30 år siden Happy Gilmore kom på kino i 1996, og neste år, rett før 30-årsjubileet, forventer vi at oppfølgeren Happy Gilmore 2, som for tiden er under produksjon, får premiere på Netflix. Vi vet med sikkerhet at Adam Sandler vil være tilbake som den titulære ishockeyspilleren som ble golfspiller, og at Julie Bowen og Christopher McDonald kommer tilbake som henholdsvis Virginia Venit og Shooter McGavin, men et annet stort navn ser også ut til å komme tilbake.

Den forskrudde og grusomme pleiehjemsbestyreren Hal, spilt av Ben Stiller, ser ut til å dukke opp i Happy Gilmore 2 også. Dette er ikke bekreftet av Netflix, men Variety har publisert en rapport som viser et bilde av Stiller i rollen som en aldret versjon av Hal, med grått hår, den karakteristiske barten, en ørering og gultonede briller. Hvorvidt han fortsatt vil plage og tjene penger på de eldre i denne oppfølgeren er imidlertid uklart.

For de som er interessert, vil dette faktisk ikke være første gang Stiller har kledd seg som Hal siden den opprinnelige filmen fra 1996, da han også dukket opp som karakteren i den dumme Netflix Halloween-filmen, Hubie Halloween.

Det er ingen lanseringsdato i tankene for Happy Gilmore 2 ennå, men siden innspillingen sannsynligvis vil være fullført eller for det meste fullført før utgangen av året, virker en premiere i 2025 ikke utelukket.