Ben Turner vinner 4. etappe for første gang, og La Vuelta har fått en ny leder

La Vuelta a España Tirsdag fikk La Vuelta en helt ny leder i sammendraget og en førstegangs etappevinner. Rittets lengste etappe, rundt Alpene mellom Italia og Frankrike, ble vunnet av Ben Turner fra Ineos Grenadiers, som slo Jasper Philipsen fra Alpecin-Deceuninck og Mads Pedersen fra Lidl-Trek.

Turner, 26 år gammel, vant nylig poengkonkurransen i Tour de Pologne i begynnelsen av måneden. Å vinne en etappe i La Vuelta er imidlertid hans desidert største seier, noe som forklarer hvor emosjonell han var på slutten.

"Jeg ønsket å komme til Vuelta og jeg har hatt problemer med beinet siden giroen... laget trodde virkelig på meg (...) Jeg ville gjort hva som helst for å kjøre disse rittene. Det er bare en vanvittig følelse. Jeg var helt knust i den første spurten da kjedet gikk av og jeg trodde virkelig på meg selv i dag, jeg følte meg bra hele dagen", sa han, og tilskrev seieren og måten han holdt Jasper Philipsen unna på til lagarbeidet. - Jeg hadde bare de beste gutta rundt meg og jeg stolte virkelig på hva jeg måtte gjøre. (via Cycling Weekly).

Samtidig er det en endring i sammendraget: David Gaudu, vinneren fra mandag, overtar den røde trøyen fra Vingegaard, ettersom franskmannen kom først i mål (25. plass) enn dansken (42. plass), til tross for at begge fortsatt har samme sammenlagttid, bare åtte sekunder foran Giulio Ciccone, noe som betyr at Gaudu leder en Grand Tour for første gang.

I morgen, onsdag, går rittet endelig til Spania, til en tempoetappe i Figueres, Girona.