Bend Studio tvinger nærmest alle kontraktsarbeidere til å forlate selskapet

For to uker siden rapporterte vi at Sony la ned to store live-tjenesteprosjekter, et God of War-relatert prosjekt utviklet av Bluepoint og et hemmelig utviklet av Bend. Mens mange i kommentarfeltet vårt sa at de var lei av live service-modellen og derfor ikke sørget over utviklingen i det hele tatt, var mange også bekymret for studioavslutninger og / eller permitteringer.

Heldigvis er begge utviklerne fortsatt i gang, men dessverre har frykten for oppsigelser vist seg å være sann. Game Developer rapporterer at en tidligere Bend-ansatt nå sier at ledelsen "tok beslutningen om å oppheve alle pågående kontrakter for tidlig, bortsett fra noen få utvalgte som vil bli ansatt på heltid".

Det høres ut som om det dessverre kan være en del mennesker som nå står uten jobb på grunn av ledelsens dårlige beslutning. Hvordan synes du dette har blitt håndtert?